Heet, heter, heetst: langste én warmste dag van het jaar

Zonaanbidders komen volop aan hun trekken vandaag. De tijd tussen zonsopgang en zonsondergang is het langste én het is vanavond ongekend zwoel. Een perfecte dag dus om extra lang van de zomerse temperaturen te genieten. ,,Iedereen is wat relaxter, het maakt net wat minder uit als het mooi weer is'', glimlacht Nienke Tode-Gottenbos, gezondheidskundige, Groene Vrouw én zomerliefhebber.



De zomerdagen zijn voor de meeste mensen een goed moment om even te relaxen. Belangrijk, aldus Tode-Gottenbos, want dat heeft je lichaam ook echt nodig. ,,Gelukkig woon ik aan een heerlijke zwemplas, dus als mijn hoofd begint te koken van de hitte, dan kan ik direct een frisse duik nemen om mijn gesmolten hersenen wat af te koelen.''



Ook voor je lijf is dat belangrijk. Tode-Gottenbos is darmfloradeskundige en schreef het populaire boek De Poepdokter. ,,Als het warm is, heb je vaak wat minder honger. Je kunt dan in de zomer ook best zonder koolhydraten. Alleen wat biologisch vlees en een salade of groente is genoeg voor avondeten.'' Wie dat te weinig vindt, kan nog wat rijst of quinoa bij een salade doen.