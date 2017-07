'Held' Suus redt hulpeloos meisje van groep pesters

,,Die grote mond, die ging het ene oor in het andere uit. Maar jullie klasgenootje, die daar alleen stond, met tranen in haar ogen, die nog geen nee durfde te zeggen op mijn vraag of alles hier goed ging. Jullie wel, jullie durfden wel antwoord te geven. Namelijk dat alles goed was, maar dat blonde grietje waar je de fiets nog van vast hield gaf mij een blik die ik niet snel meer vergeet. Die 'mevrouw alstublieft help mij-blik' vergeet ik niet snel meer!'', schrijft de Deventerse onder meer.

De school van de meiden heeft een afspraak gemaakt met 'held' Bidotti. ,,We weten niet wat er is gebeurd en wat de mevrouw heeft gezien. Daarover gaan we in gesprek. Want het mag duidelijk zijn: als school zijn we ook fel op dit soort gedrag'', zegt directeur Han Nijboer.



Bidotti is blij dat de school haar ervaring serieus neemt. ,,De aandacht overvalt me wel. Mensen noemen me een held. Maar ik heb dit juist geplaatst om te voorkomen dat mensen helden moeten worden.''