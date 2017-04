Hele dag schitterend lenteweer

De wind is zuidelijk en dat betekent ook dat er zachte lucht onze kant op komt. Op de Wadden wordt het 15 tot 17 graden. In de rest van het land zit je al snel tegen de 20 graden en in het midden, oosten en zuiden gaan we daar zelfs net overheen. Het wordt dus een fantastische lentedag. Ook vanavond is het nog helder en droog. De wind begint wat toe te nemen en de temperatuur daalt weer. Maar met een vest kun je nog best even buiten zitten. Tip van de dag: Zet de bbq maar aan.

Lentezon

Marathon Rotterdam

Voor de meeste mensen is het volop genieten van het mooie lenteweer. Maar de hardlopers bij de marathon van Rotterdam zijn er minder blij mee. De lopers starten al om 10 uur en het is dan ongeveer 12 graden. Dat is een redelijk ideale temperatuur voor hardlopen. Helaas verandert dat snel, en als even na 12 uur de eerste lopers bij de finish komen, is het al 15 of 16 graden. En dat is echt al warm. De wind is zuidelijk en matig van kracht. Voor de recreatieve lopers wordt het nog wat zwaarder. Ze starten en later en komen misschien pas tussen 14 en 15 uur aan. Dan is het 19 of 20 graden en dan wordt de inspanning die bij de marathon toch al heel zwaar is, echt heel pittig. Voor het publiek is het natuurlijk fantastisch. Zon en aangename temperaturen hebben we langs het parcours.