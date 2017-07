Helemaal happy in camper

Volgens de BOVAG doet de Nederlandse vakantievierder wat in de landen om ons heen al veel langer normaal is: in bijvoorbeeld België en Duitsland is de camper al jaren veel populairder dan de aloude sleurhut. Al moeten we niet denken dat de typisch Hollandse caravan binnenkort uit beeld verdwijnt. Nederland telt er nog altijd zo'n 438.000, tegen ruim 100.000 campers. Huyskens: ,,Het duurt nog eeuwen voor de camper daar overheen gaat. We blijven echt nog wel even het land van schaatsen, boerenkool en caravan.''



Maar de opmars is duidelijk - en op camping De Ploeg in Groede begrijpen ze die wel. Dolblij zijn Juliaan en Claudette met hun camper, net als Juliaans zus, die vijf meter verderop geparkeerd staat. Zelfs de regen slaat hun goede humeur niet stuk, en die van de kleinkinderen ook niet. Uit een vak aan de achterkant van de camper haalt Juliaan een bak spellen tevoorschijn. ,,Dit wordt een hele dag Kabouter Plop Dobbelspel, denk ik.''