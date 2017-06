Helft van 'revolutionaire' iPadscholen gestopt door hoge kosten

De hoge kosten die initiator Maurice de Hond hen in rekening bracht, noemen zij als belangrijkste reden.

Naast de hoge kosten - deelnemende scholen betalen een maandbedrag van negen euro per kind - zou De Hond ook wel erg dwingend opleggen hoe zij hun school moeten organiseren.

Vier jaar geleden dacht De Hond dat in 2016 'honderd of tweehonderd' Steve Jobsscholen zouden werken volgens de methode van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Dat aantal is dus bij lange na niet gehaald. De teller staat momenteel op veertien scholen.