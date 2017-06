Helikopterpiloot gehoord na duikvlucht boven festival

Nog vier slachtoffers in ziekenhuis na incident met auto

14:04 Vier toeristen liggen vandaag nog in het ziekenhuis, nadat ze zaterdagavond op het Stationsplein in Amsterdam waren aangereden door een 45-jarige automobilist. Twee zijn zondagochtend geopereerd en twee worden kunstmatig in slaap gehouden, zei de politie.