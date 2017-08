Helse variant van Pokémon Go? 'Dit wordt echt niet bloedstollend'

videoHet knuffelbare spel Pokémon Go krijgt een opvolger, maar dan wel een helse variant. Daarin gaat het niet om het achtervolgen en verzamelen van Pikachu en zijn vriendjes, maar het afslachten van zombies. Of ook hiervoor tuintjes vertrappeld en stranden bestormd worden, is nog de vraag.

The Walking Dead: Our World werkt net als Pokémon Go met augmented reality. Wie zijn scherm op de omgeving richt, ziet de werkelijkheid én een beetje extra: vunzige ondoden die door het beeld struinen en met de grond gelijk gemaakt moet worden.

Gelikte trailer

De trailer van The Walking Dead: Our World is zo gelikt dat het haast lijkt alsof je naar een bloedstollende aflevering van de gelijknamige serie zit te kijken. Gewone mensen zijn ingesloten door zombies en hebben maar één optie: ze moeten zich een weg naar buiten vechten. De Amerikaanse televisiezender AMC en game-ontwikkelaar Next Games kondigden met de trailer gisteren de komst van de nieuwe app aan, die telefoons transformeert tot zombiespel.

Volledig scherm Ook Darryl uit de serie The Walking Dead figureert in het computerspel, dat binnenkort uit moet komen. © RV

Lang werd verwacht dat augmented reality de ultieme nieuwe trend in gameland zou worden, maar na Pokémon Go bleef het lange tijd stil. Geen wonder, zegt expert Patrick Smeets van Dutch Cowboys, want zie maar eens over dat spel heen te gaan. ,,Zo’n buitenproportionele hype ontstaat er echt maar eens in de, laten we zeggen, tien jaar."

Doei!

Of een zombiespel dan ook maar in de buurt kan komen van het ultieme succes? ,,Doei!’’, roept Smeets terwijl hij kijkt hoe een winkel in de Walking Dead-trailer is veranderd in een jachtterrein. Dat is werkelijk veel te gelikt. ,,Zo gaat het dus echt niet worden! Een telefoonscherm is veel te klein voor zo’n effect. Dat wordt echt niet levensecht en bloedstollend eng." Ook al is het concept dat wel. De serie The Walking Dead weet seizoenen lang kijkers te boeien, die voorzien moeten zijn van een sterke maag en een gepantserde ziel. Elk moment kan het bloed rond spatten of een gruwelijk einde komen aan het leven van een geliefd personage. Bij het begin van seizoen 7 gingen de makers zo ver, dat miljoenen kijkers afhaakten.

Volledig scherm In Den Haag is op Kijkduin zelfs een bord te vinden, waarmee het Haagse Kijkduin tot Pokémon hoofdstad van de wereld werd uitgeroepen. Bron: Robin Utrecht/luka de kruijf

Dit gaat 'm niet worden

Smeets: ,,Als ze dit nou bij het eerste seizoen gelanceerd hadden zou ik zeggen, ‘ja’. Of als het gaat om een serie zoals Game of Thrones. Maar dit gaat het niet worden. Zie je het al voor je, al die mensen die op straat rondlopen terwijl ze als een bezetene op knopjes staan te drukken? En wat krijg je als je een zombie hebt gedood, wapens? Dat gaat geen grote doelgroep aanspreken."

,,Bij Pokémon klopt alles. Je moet eropuit om ze te vinden, in een omgeving die bij ze hoort. Waterpokémon vind je bij het water bijvoorbeeld. En het is leuk, kindvriendelijk ook.’’ Juist daardoor wordt Pokémon Go nog steeds gespeeld, ook nu de hype voorbij is. Dat moeten de makers van The Walking Dead: Our World eerst nog maar eens voor elkaar zien te krijgen.