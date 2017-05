Herdershond Max voorkomt erger bij flatbrand in Ede

Bewoners van een flat in Ede maken de schade op nadat er maandagavond een brand uitbrak op de benedenverdieping. Een scootmobiel, scooter en een aantal elektrische fietsen raakten door het vuur in een opbergruimte maandagnacht onbruikbaar. De kosten lopen in de duizenden euro's. De meterkast in de ruimte is vermoedelijk de boosdoener geweest.