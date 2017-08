Het is gedaan met het mooie weer

Een storing trekt over het land en laat vooral in het westen en noordwesten veel regen achter. ,,Vanmiddag wordt het nog wel warm in het binnenland”, weet meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Met later ook kans op een pittige regen- of onweersbui.”



In de noordwestelijke helft lijkt de meeste neerslag te vallen, in het zuidoosten valt waarschijnlijk aanzienlijk minder. ,,De neerslagtotalen kunnen in het noordwesten oplopen naar zo'n 35 millimeter. Een zeer lokale uitschieter van 60 millimeter is niet uitgesloten, dat is meer dan een halve maandsom!”