Historisch vliegtuig maakt noodlanding op vliegveld Lelystad

Het historische (water)vliegtuig dat vanmorgen over de Nationale Indië Herdenking in Den Haag vloog, heeft daarna een noodlanding moeten maken op Lelystad Airport. Dit omdat er problemen waren met het landingsgestel, zo bevestigt een woordvoerster tegenover deze krant. De luchthaven is tijdelijk gesloten.