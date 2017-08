Hoe de NVWA een schoothondje van de politiek is geworden

Ruim een half miljard productiedieren herbergt dit kleine land. De exportwaarde van al die dieren bedroeg in 2012 meer dan 85 miljard euro, ongeveer tien procent van het bruto nationaal product. Een zo belangrijke economische sector is gebaat bij een sterke toezichthouder, zou je zeggen, die onmiddellijk kan ingrijpen als de voedselveiligheid in het geding is. Merkwaardig genoeg is met de onstuimige groei van de vleessector de controle sterk afgenomen. De slager wordt geacht zijn eigen vlees te keuren.

Het schandaal met het insecticide fipronil is een direct gevolg van falend toezicht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die de veiligheid van ons voedsel controleert, is stelselmatig uitgekleed door de politiek. In zijn boek ‘Uitgebeend’ wijst onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout erop dat de voorloper van de NVWA begin deze eeuw nog tweehonderdduizend bedrijven per jaar controleerde en tienduizend boetes uitschreef. In 2013 was het aantal inspecties gedaald van acht naar twee per dag. ‘Een bedrijf’, schrijft Van Silfhout, ‘wordt gemiddeld slechts eenmaal in de drie tot vijf jaar bezocht. Omgerekend is er nu dus nog maar een twaalfde over van de “inspectiefrequentie” van 2003. De sjoemelaar heeft geen hogere wiskunde nodig om globaal uit te rekenen wat de kans is dat hij gepakt wordt. En waar een regulier controlebezoek vroeger met drie of vier inspecteurs werd gedaan, gaat een inspecteur nu in zijn eentje naar bedrijven.’