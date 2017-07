Hoe kon het zeiljacht kapseizen en waarom werd dat pas na 6 uur gemeld?

Vanden Haute onderstreept dat de wedstrijdorganisatie enkele malen heeft geprobeerd de Capella via de marifoon en mobiele telefoon te bereiken. ,,Maar uit de kust is er vaak geen of heel slecht bereik. We kregen geen contact. Toch maakten we ons niet meteen zorgen. Frans Maas was een erkend en ervaren zeezeiler met een goed jacht. Dat je niks hoort, wil ook niet zeggen dat er iets aan de hand is. Toen onze begeleidingsschepen halverwege het 100 mijl lange parcours de Capella maar niet in zicht kregen, voelden we dat het niet klopte en is er alarm geslagen.''



Kort na dat moment zag het baggerschip Reynaert de levenloze lichamen van Maas en zijn bemanningslid Freddy Franssens in het water drijven. Drie andere bemanningsleden konden worden gered. Eén wordt nog vermist. De Zeebrugse zeilclub is in shock, zegt Vanden Haute. ,,Normaal is dit het feestje van het jaar, met muziek en veel pinten. Zaterdagavond hing er echter een begrafenissfeer. Het is de eerste keer in vele decennia Light Vessel zeilrace dat er zich zo'n drama afspeelt. Je kon hier een speld horen vallen.'' Het bestuur van de jachtclub beraadt zich binnenkort op de vraag hoe het de zeilwedstrijd veiliger kan maken, aldus Vanden Haute.