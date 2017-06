Hoe verhuis je een zeekoe? Nou, zo!

Politie: monteur zette ontvoering in scène na geldroof bij bank

12:52 De ontvoering van een storingsmonteur op donderdag 23 maart op de rondweg bij Varsseveld is volgens de politie in scène gezet. De man zou op het moment van de vermeende ontvoering zelf een grote som geld uit een bank in Aalten hebben gestolen en kwam daarna tot zijn opmerkelijke alibi. Zowel de monteur als een tweede man (beiden 37 jaar en afkomstig uit Arnhem) is aangehouden.