Hoevelaken neemt afscheid van Romy

'Downies' van Zwolse lunchroom coveren Ed Sheeran

11:12 Met flesjes, wc-borstels en kassalades maken de medewerkers van de Zwolse Lunchroom Brownies & Downies een compleet eigen versie van het nummer Shape of You van Ed Sheeran. Eigenaar Rutger Kanis kwam op het originele idee toen hij het ritme van de wereldhit herkende in het geluid dat uit de sproeikraan in de keuken kwam.