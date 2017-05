Hoge temperaturen in het hele land, later weer onweersbuien

Flyboarden steeds populairder in Nederland

De spectaculaire sport flyboarden wint snel terrein in Nederland. Zaterdag vindt het tweede Nederlands Kampioenschap plaats in Velserbroek, waarbij het niveau veel hoger zal zijn dan vorig jaar, voorspelt Marcel Freeze van FlyboardWorld. Dat bedrijf geeft sinds afgelopen weekeinde Flyboardles bij watersportlocatie Down Under in Nieuwegein.