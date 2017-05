Hond grijpt meisje (6) in Diepenheim, baasje laat kind aan lot over

Dijkhoff biedt excuses aan voor vrijlating doodrijder Ize en grootouders

19:19 In 2013 werd de toen 2-jarige Ize samen met haar opa en oma doodgereden in Meijel. De Poolse bestuurder had zijn auto niet onder controle en kwam op het fietspad terecht. De bestuurder zat vast, maar maakte gebruik van een regeling waarmee buitenlandse gedetineerden eerder uit de cel mogen. ,,Wat hij gedaan heeft, heeft onze samenleving zo geshockt dat hij in dit geval helemaal niet in aanmerking voor de regeling had mogen komen", vertelde staatssecretaris Dijkhoff vandaag voor de camera. Hij bleek tegenover de Tweede Kamer meerdere malen te hebben aangegeven dat hij het niet eens was met de vervroegde vrijlating.