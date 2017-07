Hondje Babs krijgt tientallen luiers opgestuurd na Facebookoproep

De verkoper van de Franse Bulldog zei tegen Wendy dat de viezigheid op haar achterwerk modder was. Ze had net nog in de bossen gespeeld. Wendy, naar eigen zeggen te goed van vertrouwen, geloofde het en nam haar mee naar huis, waar ze Babs in bad deed. Het bleek niet alleen modder te zijn.



Wendy nam het beestje meteen mee naar de dierenarts. Daar konden ze via een chip achterhalen dat ze oorspronkelijk uit Oost-Europa kwam. ,,Waar het precies gebeurd is, is niet te achterhalen, maar duidelijk werd dat in de eerste maanden van haar leven grote voorwerpen in haar achterste zijn gestoken", vertelt Wendy. ,,Het is nu al stukken beter dan in het begin, maar haar anus staat nog steeds open."