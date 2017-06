Hoogbejaarde overstuur door verdwijning 60.000 euro spaargeld

VideoDe 95-jarige Bets Hoogveld uit het Gelderse Doornenburg is ten einde raad. De 60.000 euro die in envelopjes in een stalen kistje in de kruipruimte lag verborgen, is verdwenen. Geld waar ze lang voor heeft gespaard.

Zoon Toon vertelt dat het geld er zeker een jaar lag. ,,We hadden het erover dat de bank steeds minder rente betaalt. En dat ze het misschien beter van de bank kon halen en moest verdelen onder haar zes kinderen en haar kleinkinderen.’’

Zenuwachtig

Toch verdeelde Bets het geld niet. Ze bedacht zich volgens Toon. ,,Ze wilde het houden voor als er iets aan het huis gerepareerd zou moeten worden.’’ Een tijdje geleden vroeg ze zich plots af hoe het met haar geld zou zijn. ,,Toen mijn broer ging kijken, was het weg.’’

Bets, die vroeger met haar man een bakkerszaak runde, ligt ondertussen wakker van het piekeren. Ze zegt dat ze momenteel erg 'zenuwachtig' en 'rillerig' is. Ze heeft niet gemerkt dat iemand in de kruipruimte is geweest. ,,Het kan best zijn dat het maanden geleden is gebeurd toen ze een tijdje in het ziekenhuis lag", denkt Toon.

Quote Het doet pijn dat wordt gesuggereerd dat we de belasting of verzekering willen tillen, dat naar ons kinderen wordt gewezen als mogelijke daders

Kinderen

De familie treedt nu met het verhaal naar buiten in de hoop dat de dader wroeging krijgt. Gevolg is wel dat op internet volop wordt gespeculeerd over de toedracht. ,,Het doet pijn dat wordt gesuggereerd dat we de belasting of de verzekering willen tillen. Dat naar ons kinderen wordt gewezen als mogelijke daders.’’

Geen inbraaksporen

Dat er geen inbraaksporen zijn doet vermoeden dat een bekende van de Doornenburgse er met het geld vandoor is. Toon zegt dat behalve zijn broers en zussen onder meer mensen van de thuiszorg, schoonmakers en fysiotherapeuten over de vloer komen. ,,Maar ik heb geen reden hen te verdenken.’’

De bond van verzekeraars zegt dat de gemiddelde inboedelverzekering hooguit 2.000 euro uitkeert. ,,Iedereen kan wel zeggen dat 'ie geld in huis had. Er zijn natuurlijk wel marktlui of autoverkopers die veel contanten bewaren. Die raden we aan dat in een kluis te doen en hiervoor een speciale polis af te sluiten."

De politie heeft de zaak in onderzoek maar kon er woensdag niets over zeggen.