Hotel aan Duitse grens: 'Willkommen in der Heimat des neuen Europameisters!'

Hemelsbreed ligt Hotel De Lindeboom 3 kilometer van de Duitse grens. ,,De Kottenseweg is een drukke weg waar veel Duitsers rijden. Met name in het weekend is het hier altijd druk met Duitsers die richting Nederland rijden’’, legt hij uit.



Rivaliteit

Een uitgelezen mogelijkheid om wat zout in de wonden te strooien. Duitsland won de afgelopen zes edities van het Europees kampioenschap voor vrouwen, maar werd dit EK in de kwartfinale uitgeschakeld. ,,We konden het niet laten. We hadden deze banner al sinds het vorige EK van de mannen in 2012. Toen hing het spandoek er al voor het toernooi begon. Toen de mannen er kansloos uitvlogen, hebben we het maar snel weggehaald. Tot grote hilariteit van de Duitsers’’, lacht Stemerdink.