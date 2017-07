Huisbaas voelt geen schuld om dood student bij brand

Ouders juridisch overhoop met scholen: 'Ze voelen zich wanhopig'

13:58 Ouders nemen steeds vaker het heft in eigen hand bij een meningsverschil met de school van hun kind. Voordat je het weet is een akkefietje uitgegroeid tot een rechtszaak. Onderwijsorganisaties vinden het een zorgelijke ontwikkeling. ,,Je moet je afvragen of dit nog wel in het belang is van de leerling.’’