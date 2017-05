Hulpverleners bezorgd over Blue Whale Challenge

De Blue Whale Challenge spoort jongeren aan om 50 dagen lang elke dag een opdracht uit te voeren. Dat begint met het kijken van een horrorfilm, maar eindigt in steeds heftiger opdrachten. Zo moeten ze met hun benen over de reling van een hoog gebouw bungelen of een walvis in hun arm kerven. Na elke stap moeten ze een foto op sociale media plaatsen. De laatste opdracht is zelfmoord plegen.

Het spel wordt al sinds 2015 in verband gebracht met zelfdoding, vooral onder Russische jongeren. Die zouden het online spelen in gesloten groepen. In Nederland slaan hulpverleners nog geen groot alarm, maar ze zijn wel bezorgd dat het fenomeen kan overslaan.

Twijfels

Tot nu toe kwam er bij 113 Zelfmoordpreventie één melding binnen van een vrouw die zei dat ze zich hiermee bezighield. De melding kwam van Dimence uit Almelo. Een medewerker van die GGZ-instelling attendeerde daarna in een e-mail scholen op het spel. Dat leidde afgelopen week tot een brief van één school aan alle ouders.

Dimence is achteraf niet gelukkig met de actie. ,,Temeer omdat we niet weten wat het precies is en hoe het leeft'', zegt een woordvoerder.

Er zijn ook twijfels of het spel wel echt wordt gespeeld. ,,Het verhaal gaat vooral heel snel rond", zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media. ,,Niemand pleegt zelfmoord voor een spel." Maar kinderen kunnen het wel oppakken als ze erover horen. ,,Aandacht voor dit fenomeen trekt twee soorten tieners aan: sensatiebeluste jongeren die willen weten wat er gebeurt, en tieners die al suïcidale gevoelens hebben. Bij hen moet je alert zijn.''

Kopieergedrag

Hulpverleners adviseren scholen terughoudend om te gaan met aandacht voor het fenomeen en het zeker niet in de klas te bespreken. Kopieergedrag ligt op de loer. Als onderwijzers vermoeden dat het spel wordt gespeeld, moeten ze hulpverleners inschakelen.