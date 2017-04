Het nieuws dat de koning zijn vijftigste verjaardag in Tilburg viert, was nog warm. '50 voor 50', dacht pianohandelaar Etienne Grosveld uit die stad en hij lanceerde meteen het plan om de koninklijke familie te trakteren op een concert met vijftig piano's en vleugels. Grootspraak? Grosveld schrikt niet terug voor een huzarenstukje. Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) en muziekschool Factorium omarmden het idee gretig. Voor het concert zijn veertig nieuwe piano's en tien nieuwe vleugels besteld. De pianisten spelen een muziekstuk met een lengte van drie minuten, gecomponeerd door Marcel Cuypers. ,,Het is een vrolijk, krachtig en enthousiast stuk", oordeelt Grosveld. ,,Dat is de beste omschrijving. Zeker aan het eind is er veel volume." In de compositie zijn enkele maten van de Tune van Tilburg verwerkt, de melodie van Guus Meeuwis die tijdens de koninklijke route vaker te horen zal zijn. Het stuk heeft acht partijen en is op de verjaardag van de koning te horen in de Koepelhal.

Vijf

De vijftig instrumenten verwijzen naar de leeftijd van de koning, maar het cijfer 5 blijkt minstens zo belangrijk. Grosveld: ,,In de hal staan straks vijf witte en vijf zwarte vleugels, er zijn vijf balletdanseressen van FHK en vijf van Factorium, er hangen vijf beschilderde piano's met kabels aan het plafond. Nee, niet boven het hoofd van de koning." De vleugels en piano's staan op een stellage met vijf etages. Het terugkerend cijfer verwijst naar de vijf leden van het koninklijke gezin: Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.



De vleugels worden bespeeld door landelijk bekende Tilburgse pianisten als Jeroen van Vliet, winnaar van de Boy Edgar prijs, vaste pianist Jan-Willem Rozenboom van Guus Meeuwis en Rogier Telderman, de beste jonge jazzartiest van 2016. Achter de piano's zitten FHK-conservatoriumstudenten, talenten van Young Musicians Academy, Factorium en andere pianostudio's en muziekscholen in de stad.



Voor en achter de schermen zijn bijna negentig mensen aan het werk. Grosveld: ,,Als de piano's in onze zaak binnenkomen, moeten we ze afregelen en intoneren. In de Koepelhal worden ze opnieuw gestemd. Daar gaan 250 manuren in zitten. Bovendien is er een poetsploeg in de weer, want er mag geen vingerafdruk te zien zijn. Ze moeten blinken."



Tijdens het concert voor de koning is de hal voor publiek gesloten, daarna is er voor ieder die wil elk uur een reprise van het concert. Grosveld, FHK en Factorium betalen het evenement uit eigen zak. De piano's gaan na het concert in de verkoop.