Iedereen wil opeens makelaar worden

Ruim een kwart van de makelaarskantoren voorziet een stijging van de omzet. Slechts 1 procent denkt dat de omzet dit kwartaal zal dalen. Makelaarskantoren zien alleen een tekort aan arbeidskrachten als mogelijk probleem. Begin 2014, toen de huizenmarkt met veel moeite uit het dal klauterde, speelde dat nog helemaal niet.



Niet iedere nieuwe makelaar gaat het voor de wind. ,,Door het grote aanbod van makelaars staat de courtage onder druk terwijl ook het aanbod van koophuizen daalt. Vooral in de grote steden zien we de krapte toenemen.''



In Amsterdam en Utrecht is het aanbod zelfs zo laag dat de voorzitter Jaarsma van de NVM twee maanden geleden waarschuwde dat er makelaars failliet zullen gaan omdat ze onvoldoende omzet kunnen halen. ,,In Amsterdam en Utrecht zijn 1 of 2 huizen per woningzoekende beschikbaar terwijl dat in de Achterhoek wel 12 huizen zijn. Er moet meer veel worden gebouwd. Nederland komt 200.000 koophuizen tekort.''