IJssalon uit Noord Deurningen wint prijs voor beste ijs van Europa

Video Twintigduizend varkens komen om bij grote stalbrand Gelderland

20:56 In een varkensstal bij het Erichem (Gelderland) zijn vandaag 20.000 varkens omgekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Het gaat waarschijnlijk om alle varkens. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De veiligheidsregio bestempelt het als een zeer grote brand.