Inbrekers slaan op de vlucht voor heldhaftige stier

Jopie (90): Ik voel mij nog steeds zeker in het verkeer

15:02 Jopie Otte (90) heeft altijd graag achter het stuur gezeten. Haar rijbewijs is vorig jaar nog met vijf jaar verlengd. Uit cijfers van het CBS blijkt echter dat ouderen vaker betrokken zijn bij een dodelijk ongeval in het verkeer. Jopie maakt zich daar zorgen om, maar geeft aan dat niet alleen de ouderen hiervan de schuld moeten krijgen. ,,De jongeren rijden veel te hard", zegt ze. ,,Die halen je op het laatste moment in om vervolgens de afrit te nemen. Ze moeten gewoon even geduld hebben".