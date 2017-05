Insemineerde spermadokter met eigen zaad? 'Alsof ze door Karbaat verkracht zijn'

Volledig scherm Jan Karbaat © RV - Voor het eerst in zes jaar staat Moniek Wassenaar (36) oog in oog met Rita Karbaat, de vrouw van de overleden spermadokter Jan Karbaat. ,,Het is bizar om haar weer te zien. Ze is niet veranderd.’’



Begin 2011 zat ze bij het echtpaar thuis in Barendrecht . Karbaat vertelde dat hij ook zijn eigen zaad had gebruikt in spermakliniek Bijdorp, terwijl Rita thee serveerde. Nu staan ze tegenover elkaar in de rechtbank van Rotterdam, waar Wassenaar samen met 22 andere donorkinderen en ouders dna-onderzoek eist om te weten of Karbaat haar donorvader is.



Rita Karbaat kan zich het bezoek van Wassenaar niet herinneren. ,,Het is ongelooflijk dat ze ontkent dat ik daar geweest ben'', zegt Wassenaar. ,,Ze keek me net wel aan en we hadden iets langer oogcontact, maar ze liet niets merken.’’

Duizenden patiënten

Met een kort geding proberen de donorkinderen antwoord te krijgen op de vraag of ze zijn verwekt met het zaad van Karbaat. Bijdorp was in de jaren ’80 en ’90 een van de grootste spermaklinieken. Duizenden patiënten vonden hun weg naar Karbaat, een fertiliteitsarts met ruime ervaring en een goede reputatie onder collega’s.



Tot aan het licht komt dat hij sjoemelde met donorzaad en –gegevens, de screening en het aantal donorkinderen. Het gerucht gaat dat Karbaat zelf als donor optrad. Het zijn vermoedens, halve en hele aanwijzingen. Foto’s van donorkinderen met sterke uiterlijke overeenkomsten. Sommige moeders zeggen dat Karbaat voor de inseminatie in een kamertje ernaast ‘vers zaad’ ging halen, waarvan ze vermoeden dat het van hemzelf was.



,,Ze zeggen dat het voelt alsof ze door Karbaat verkracht zijn’’, zegt hun advocaat Tim Bueters. ,,De donorkinderen willen duidelijkheid. Het liefst willen ze dat uitgesloten wordt dat Karbaat hun vader is.''



Maar de belangrijkste getuige is misschien wel Wassenaar. Karbaat vertelde aan haar dat hij ook zelf sperma doneerde en minstens 60 donorkinderen had. Dat staat ook in een e-mail.



Opgraven lichaam

Karbaat kan niet meer getuigen, want hij overleed vorige maand op 89-jarige leeftijd, vlak voor de dagvaarding de deur uit ging. Hij weigerde altijd dna af te staan. Nog steeds is dna-onderzoek mogelijk. Via zijn wettige kinderen of familieleden, door het opgraven van zijn lichaam of via zijn spullen. Gekozen is voor dat laatste. ,,Dat is de minst ingrijpende manier om dna van Karbaat te krijgren’’, zegt Bueters. ,,We willen niet dat zijn kinderen belast worden of dat zijn lichaam moet worden opgegraven.’’



Enkele weken na zijn overlijden stonden zeven agenten bij Rita voor de deur om 27 ‘gebruiksartikelen’ met mogelijk dna-materiaal in beslag te nemen, waaronder een neustrimmer, steunkous en tandenborstel.

Karbaats advocaat, Lisette de Haan, eist namens de weduwe alle spullen terug. ,, De wijze waarop dat gebeurde, is grievend. Voor mevrouw Karbaat is het een enorme inbreuk op haar privéleven. Ze vindt de zaak ongehoord.’’

Definitief uitsluitsel