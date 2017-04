Inspectie geeft Gelre ziekenhuizen veeg uit de pan

Gelre meldde begin maart de intensive care (ic) terug te brengen naar high care (hc). De ic voldeed namelijk niet aan de vereisten, zo was duidelijk geworden uit een visitatie van een vakorganisatie. Naar nu blijkt was er zelfs 'een ernstig risico voor kwaliteit en veiligheid van zorg', stelt de IGZ. Die berispt Gelre met name voor de wijze waarop de kwestie vervolgens is opgepakt. In het bijzonder de raad van bestuur krijgt een flinke veeg uit de pan. Die heeft tot nu toe te weinig daadkracht getoond om de tekortkomingen op te lossen, aldus de inspectie. Er is daarom sprake van geschonden vertrouwen.