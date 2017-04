Interview met Willem-Alexander 'impuls' voor koningschap

Volgens imagodeskundige Arjan Hoek van De Reputatiegroep is het interview ‘prima’ voor het imago van koning Willem-Alexander. ,,Mensen houden ervan dat hij zich laat zien als een mens van vlees en bloed. Het vraagt lef om dat te doen.’’

Lakei

Dit is volgens Hoek mede te danken aan de ‘onorthodoxe, ontwapenende en losse manier van interviewen’ van tv-maker Wilfried de Jong, bekend van de programma’s Holland Sport en 24 uur met…. ,,Andere interviewers hielden afstand als een lakei, De Jong pakte het heel anders aan. Dit geeft een sterke impuls aan het koningschap, omdat hij zich in zijn ziel heeft laten kijken.’’

Ook volgens social media analist Jaap van Zessen was het interview 'heel goed voor zijn imago'. ,,Opvallend is dat meer dan 90 procent van de berichtgeving positief was over het interview.'' Het gesprek werd op tv door 4,3 miljoen mensen bekeken, 3,2 miljoen mensen stemden af op de NPO, 1,1 miljoen op RTL, waar het gelijktijdig werd uitgezonden. Van Zessen: ,,Vermoedelijk hebben ruim 3 miljoen mensen via social media iets meegekregen van het interview.''

Op Facebook kwam het bericht met de meeste likes (ruim 10.000) over Willem-Alexander van cabaretier Jochem Myjer, waarin hij de koning complimenteerde. Ook de felicitatie van dj Armin van Buuren werd bijna 10.000 keer geliked op Facebook.

Spindoctor Jack de Vries kwalificeert het ‘persoonlijke en beminnelijke’ gesprek als ‘buitengewoon geslaagd’. Vooral dat Willem-Alexander openhartig was over zijn jeugd springt er voor hen uit. Hoek: ,,Dat hij benoemde dat zijn pubertijd lastig was, omdat hij zich in die tijd niet af kon zetten tegen zijn vader die depressief was. Hij toonde ook kwetsbaarheid toen hij sprak over zijn broer, prins Friso, die overleden is.’’

Sleutelbos

Hoek had niet verwacht dat het interview ‘zó open zou zijn’. ,,Als je dit vergelijkt met het interview van Rick Nieman en Mariëlle Tweebeeke uit 2013, dan ging het een steekje dieper.’’ Tweebeeke heette het koningspaar zo welkom: ,,Koninklijke hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis, over twee weken bent u koning en koningin van Nederland.’’ Een wereld van verschil met de manier waarop De Jong gisteren het huis betrad en meteen vroeg: ,,Mag ik mijn sleutels hier laten?’’ terwijl hij zijn sleutelbos op tafel plofte.