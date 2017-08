Is Natalee Holloway na twaalf jaar gevonden?

VideoDe al twaalf jaar vermiste Natalee Holloway is mogelijk gevonden in een park op Aruba. Haar vader Dave zegt dat hij na een tip menselijke resten heeft gevonden. Hij hoopt dat dit een doorbraak is in de zaak.

Vader Dave Holloway kwam vandaag met het nieuws in het NBC-programma Today. ,,Toen we wisten dat het om menselijke resten ging, was ik in shock'', aldus de vader. ,,Ik weet dat de mogelijkheid bestaat dat het om iemand anders gaat en ik probeer om gewoon af te wachten.''

De vader zegt een tip te hebben gehad van een oud-huisgenoot van de beste vriend van oud-verdachte Joran van der Sloot. Die tipgever stelt dat Joran GHB in het drankje van Holloway deed. Het slachtoffer zou vervolgens gestikt zijn omdat ze moest overgeven. Joran zou het meisje daarna samen met zijn vader Paul hebben begraven in een park.

Geloofwaardig

Volgens Dave Holloway gaat het om een serieuze tip. ,,We hebben een heleboel tips onderzocht en deze tip is met afstand de meest geloofwaardige die ik heb gezien in de afgelopen twaalf jaar.''

Dave Holloway doet samen met privé-detective T.J. Ward onderzoek naar de verdwijning van zijn dochter. De beide mannen zijn zelf naar de lokatie gegaan waar Natalee volgens de tipgever zou liggen. Uiteindelijk wisten ze resten op te graven. Naar later bleek waren dat menselijke resten. Volgens de vader duurt het drie weken tot een maand om met dna-onderzoek duidelijk te krijgen of het inderdaad om Natalee Holloway gaat.

Natalee Holloway (18) verdween in mei 2005 spoorloos tijdens een vakantie met studievrienden op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien in gezelschap van de Nederlander Joran van der Sloot. Van der Sloot werd na de verdwijning van Natalee gearresteerd, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Later verklaarde hij tijdens een undercover-actie van misdaadverslaggever Peter R. de Vries dat hij Holloway op het strand onwel zag worden en een vriend had gebeld om het lichaam in zee te laten gooien. Weer later ontkende hij dat echter.

Vader Paul van der Sloot overleed in 2010. Joran zelf zit op dit moment een celstraf van 28 jaar uit in Peru voor de moord op Stephany Flores Ramirez (21).