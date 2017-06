Italië is voor Willem-Alexander geen dolce vita, maar keihard werken

Willem-Alexander en Máxima worden op hun tiende staatsbezoek als koningspaar, in Italië, van hot naar her gereden in een glimmende Lancia. Tijd voor ontspanning is er nauwelijks in het land waar de toenmalige kroonprins zijn Máxima voorstelde aan zijn ouders.

Het is de vraag wat er meer glimt. Is het de verlengde Lancia die klaarstaat om koning Willem-Alexander en koningin Máxima comfortabel te vervoeren tijdens hun staatsbezoek aan Italië? Of toch de gezichten van de leden van het Italiaanse ontvangstcomité op de luchthaven, die het koningspaar naar de limousine mogen leiden?

,,Speciaal voor dit staatsbezoek krijgt u van ons een presidentiële escorte’’, zegt een van de heren trots, terwijl hij de koning wijst op de Lancia, het forse peloton agenten op blinkende motoren en de batterij beveiligers met indrukwekkende zonnebrillen en dito schouderpartijen. Willem-Alexander reageert er nauwelijks op. Alles went, kennelijk.

Hij en Máxima vieren in Italië een lustrum, bij hun tiende staatsbezoek als koning en koningin.

Hoog tempo

En net als bij de negende voorgaande reizen staat het tempo in Italië op standje verschroeiend. Vandaag werden de erewachten geïnspecteerd met de Italiaanse president, dronken ze een sapje (oranje!) met de voorzitter van de Senaat, lunchten ze bij de premier, plaatsten ze een krans bij het Altaar van het Vaderland en troffen ze ook nog de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de burgemeester van Rome. In een korte pauze hijsen ze zich in een smoking en avondjurk voor het staatsbanket, vanavond in het presidentiële Palazzo del Quirinale - een voormalig pauselijk buitenverblijf op de hoogste van de zeven Romeinse heuvels.

Morgenochtend vliegen ze heen en weer naar Sicilië voor een bezoek aan Palermo, maar aan het begin van de avond worden ze alweer in een feestelijke outfit verwacht in Rome om de Italiaanse president Mattarella te bedanken voor zijn gastvrijheid met een vioolconcert van Janine Janssen.

En zo gaat het maar door. Donderdag ontmoeten ze paus Franciscus in Vaticaanstad, een paar uur later juichen ze in Milaan bij een voetbalclinic Clarence Seedorf en Edgar Davids toe. Elke minuut is ingevuld en wordt optimaal benut. De talloze hoogtepunten van Rome zien ze de eerste dagen vooral voorbij schieten vanuit de glimmende Lancia, op weg naar een volgende afspraak. Misschien mijmert het koningskoppel tijdens die ritten over Roman Holiday, de film uit 1953 waarin Audrey Hepburn een prinses speelt die, murw gebeukt door het protocollaire bestaan, uit het raam van de ambassade in Rome vlucht en een man ontmoet met wie ze alles onderneemt wat ‘normale mensen’ in de Italiaanse hoofdstad doen.

Ontspanning

Voor enige ontspanning hebben Willem-Alexander en Máxima deze week gewoonweg geen tijd ingebouwd. Dat is meer voor de vakanties, zoals de koning die vroeger met zijn ouders en broers doorbracht bij oma Juliana en opa Bernhard in Porto Ercole. En zoals de leden van de koninklijke familie nu nog geregeld samenkomen op de boerderij Rocco dei Draconi – Italiaans voor Drakensteyn – in de machtige Toscaanse heuvels. Daar stelde Willem-Alexander in de zomer van 1999 zijn ouders voor aan zijn nieuwe vriendin: Máxima. Volgens twee Argentijnse schrijvers die in die jaren uit Máxima’s leven doken, benutte zij haar lunchpauzes in New York destijds om dé outfit voor die gelegenheid te scoren. Waarop Willem-Alexander zei: ,,Wat dacht je van een badpak?’’

Romantiek, zwemmen, la dolce vita, het is allemaal voor een andere keer. Deze week zijn de koning en koningin in Italië aan het werk. En hard ook.