Jarige koning is nog lang niet uitgefeest

Officieel zwijgt alles en iedereen over het programma van dit weekeinde, omdat het een privé-aangelegenheid betreft. Maar alle signalen wijzen dezelfde kant op: Willem-Alexander trakteert zijn gasten morgen hoogstwaarschijnlijk op een sportdag op de Maasvlakte onder Rotterdam, die zich deels op het water afspeelt. Het voordeel van die locatie is dat het eenvoudig af te sluiten is voor pottenkijkers. In de avonduren dineert het gezelschap op paleis Noordeinde in Den Haag.