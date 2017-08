Je helpt Nepal door vanuit je luie stoel nieuwe kaarten te tekenen

Het Rode Kruis heeft tientallen mensen nodig om de overstroomde gebieden in Nepal in kaart te brengen. Gewoon op je eigen laptop. Met betrouwbare kaarten kunnen hulpverleners veel sneller hulp bieden.

Het is een ramp, die niet dagelijks het nieuws haalt. Toch zijn ruim 16 miljoen mensen in Nepal, Bangladesh en India afgelopen weken getroffen door enorme overstromingen. Meer dan een derde van Bangladesh en Nepal staat onder water en het regent nog steeds. Miljoenen mensen kampen met voedseltekorten en ziektes, veroorzaakt door verontreinigd water. In Bangladesh staat het water op recordhoogte. Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste overstroming sinds 1988. De situatie is zo ernstig dat de watersnood tot de heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan uitgroeien.

Aardbeving

Er moet snel hulp komen, maar groot probleem voor de hulpverleners is dat goede actuele kaarten niet voorhanden zijn. Wegen lopen dood of bestaan niet meer. Vooral grote delen van Nepal ontbreken. ,,Er is wel kaartmateriaal maar Nepal is twee jaar geleden getroffen door een grote aardbeving. Dorpen zijn herbouwd op andere plekken. Wegen zijn veranderd", zegt Iris van Deinse van het Rode Kruis. Hulpverleners weten nu niet altijd waar ze moeten zijn en ook niet hoeveel mensen ergens leven.

Muis

Rode Kruis werkt met een systeem waarbij actuele satellietfoto's worden omgezet in kaartmateriaal. Wie inlogt krijgt een stukje foto om te bewerken en zo moeten duizenden mensen een betrouwbare kaart maken. ,,Je kunt dus vanuit je luie stoel de slachtoffers daadwerkelijk helpen. Heel moeilijk is het niet om de kaarten te digitaliseren", zegt Van Deinse. Op het oog is de satellietfoto één groene vlakte, maar wie goed kijkt ziet huizen en wegen én de plekken waar het water staat.

Met de muis kunnen er lijntjes op de satellietfoto worden getekend om huizen, wegen, rivieren en open plekken aan te geven. Ieder lijntje, iedere deelkaart wordt door een tweede deelnemer aan het project gecontroleerd zodat de hulpverleners weten dat de informatie ook echt klopt.

De overstromingen hebben alleen al in Nepal voor zover bekend aan 128 mensen het leven gekost, tientallen mensen worden vermist. Veel gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld door de overstroming en de daarop volgende landverschuivingen van afgelopen week. Het Rode Kruis helpt in de getroffen gebieden door het uitdelen van voedsel, schoon drinkwater en materialen voor onderdak.

Quote Echt het gevoel dat ik iets dóe Sari de Zeeuw, leidster kinderopvang

Haarlem

Sari de Zeeuw tuurt naar de satellietfoto en trekt op haar computer lijntjes rond een huisje. De 32-jarige leidster in de kinderopvang heeft geen tijd meer voor het vrijwilligerswerk dat ze deed. ,,Ik zette welkomstwinkels voor vluchtelingen op. Ik vind het belangrijk om iets voor een ander te betekenen. Nu kan ik toch vrijwilligerswerk doen én in mijn eigen tijd. Als ik een uurtje over heb, log ik in en dan krijg ik een priority area. Ik scroll over die foto tot ik iets zie. Huizen bijvoorbeeld, en die teken ik dan in.'' Misschien rijdt er morgen een medewerker van het Rode Kruis over de weg die zij intekende.

,,Ik kan me niet voorstellen hoe erg het daar in Nepal is voor die mensen. Het is zo ver weg van ons. Dit werk geeft me echt het gevoel dat ik iets doe, dat ik iets bijdraag. Wat ik doe is zeker nuttiger dan tv- kijken. Je staat er toch bij stil hoe het met die mensen daar zou zijn.''