Jelle Brandt Corstius heeft 'veel spijt' van uitlachen Chriet Titulaer

Kleinste zeehondenpup ooit in Pieterburen

17:43 De eerste huiler van het jaar is gered en opgevangen in Zeehondencentrum Pieterburen. De zeehond is te vroeg geboren en daardoor de kleinste pup die het centrum ooit heeft verzorgd. Het mannetje heeft de naam 'Gijsje' gekregen en weegt circa 5 kilo. Omdat te vroeg geboren pups vaak erg zwak zijn, mogen bezoekers voorlopig niet te dichtbij komen en is hij alleen door het raam te bewonderen.