Joke kan haar Canta niet missen: 'Je kunt er zelfs mee in een winkel rijden'

We kennen ze allemaal wel. Wellicht niet bij naam, maar als je een foto ziet, weet je wat er wordt bedoeld: een Canta. De kleine 45-kilometerkarretjes die door het Veenendaalse bedrijf Waaijenberg werden geproduceerd. Werden, inderdaad, want Waaijenberg zet de productie stop. En dat vindt niet iedereen even leuk.