Jones verpest tweede Kuipfeest van Vitesse

LiveEen strafschoppenserie moest er aan te pas komen om de nieuwe eigenaar van de Johan Cruijff aan te kunnen wijzen. In de Kuip hielden landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse elkaar in negentig minuten in evenwicht: 1-1. In de reeks kalktrappen faalden geen enkele Feyenoorder en keerde keeper Brad Jones twee inzetten. En dus klopte Feyenoord alsnog Vitesse.

Datzelfde Vitesse bereidde zich afgelopen maand in Oostenrijk voor op de nieuwe competitie. De cameramensen van de clubtelevisie van de Arnhemmers monteerden een fraai filmpje van alle oefenwedstrijden, waarin de bekerwinnaar steeds beter voor de dag leek te komen.

In het item zat ook een beeld waar Henk Fraser vrolijk voor zich uit stond te turen, tot er een vlieg op de arm van de trainer van Vitesse landde. Met een verbeten blik en een ferme mep maakte de ex-international uit het niets en vakkundig een einde aan het kleine ongemak.



Het was van een doortastendheid die Fraser in de Kuip, waar met de Johan Cruijff Schaal de tweede prijs uit de clubgeschiedenis op het spel stond, pas halverwege de eerste helft terugzag. Kordaat ingrijpen als het moment daar is, stevig van je af bijten als de situatie er naar vraagt.



Onmachtig Vitesse

Feyenoord voelde voor die tijd vooral het diepe respect van Vitesse. De Rotterdammers openden vol vuur en Vitesse deinsde achteruit. De snelle openingstreffer was een logisch gevolg. Jean-Paul Boëtius was de aangever en Jens Toornstra de afmaker: 1-0.



Vitesse stond erbij en keek ernaar. Op het moment dat de volle Kuip de tijd doodde met 'ga staan voor de kampioen' en 'wij zijn kampioen, wij zijn kampioen', liet de landskampioen de teugels bewust of onbewust een beetje vieren.



Engeltje op de lat

Een poging van de actieve Bryan Linssen spatte op de onderkant van de lat boven keeper Brad Jones uiteen. Kort na rust kwam de tweede waarschuwing van de bezoekers. Arnold Kruiswijk kon van dichtbij inkoppen, maar stuurde de bal wel heel slordig langs de voor hem verkeerde kant van de paal. En toen Tim Matavz een megakans op de 1-1 leek te verprutsen, leek het zo'n middag waar de aanhang van Feyenoord in de Kuip vorig seizoen zo aan gewend is geraakt. Feyenoord kon in eigen huis simpelweg niets gebeuren.



Videoscheidsrechter

Maar dat bleek maar schijn. Danny Makkelie leek eerst de 2-0 van Nicolai Jorgensen, die meteen volgde op het moment met Matavz, goed te gaan keuren. Zijn assistent vlagde echter voor buitenspel en toen kreeg Makkelie een seintje met dwingend karakter van videoref Pol van Boekel. Waar de aanhang van Feyenoord hoopte op alsnog groen licht voor de 2-0, wees Makkelie naar de stip. De overtreding van El Ahmadi leverde de aanvoerder een gele kaart op, maar de toegekende strafschop was veel pijnlijker voor Feyenoord.



Strafschoppen

Alexander Büttner, die toch al prima speelde, benutte het buitenkansje: 1-1. Er volgden nog veel meer strafschoppen na de reguliere speeltijd. Tim Matavz, Milot Rashica faalden namens Vitesse, waar Navarone Foor en Charlie Colkett wel scoorden. Voor Feyenoord mikten Jan-Arie van der Heijden, Jean-Paul Boëtius, Jens Toornstra en Nicolai Jorgensen scoorden namens de Rotterdammers.