Jonge ondernemer Joep (17) haakt en breit 600 mutsen en sjaals per jaar

Maar oefening baart kunst, en mutsen maken ging hem steeds beter af. Joep was er trots op en wilde zijn werken graag delen met de buitenwereld. Daarom begon hij op zijn 13de de facebookpagina 'JOEP - Cool Wool Designs'. Algauw kwamen de eerste bestellingen binnen, die hij maakte in ruil voor de wol. Zo wisten ook de media hem te vinden en uiteindelijk was hij zelfs te zien in het NOS Jeugdjournaal. ,,Toen ging het opeens heel hard."



Dat jaar is Joep bewust blijven zitten in twee havo om alle bestelde mutsen te kunnen maken. Met de nodige hulp van zijn oma en tante en de steun van zijn vader, Joost. ,,Hij is ondernemer, investeerder en adviseur en heeft me vanaf het begin gesteund. Toen de aanvragen binnenstroomden zei hij: 'Als dit is wat je wilt, moet je er vol voor gaan'. En hij kijkt nog altijd over mijn schouder mee.''