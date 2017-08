Jongen (9) verliest hand op zeilschip

Reddingsboten haastten zich naar het schip nadat zij een alarm ontvingen. Daar werd het jongetje gestabiliseerd. Hij is per helikopter naar het Amsterdams Medisch Centrum gebracht toen hij aan wal kwam. De jongen verkeerde in stabiele toestand. Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat.



De reddingsdienst bood de 'hevig geschrokken en geëmotioneerde' opvarenden slachtofferhulp aan bij aankomst in de haven. Volgens een woordvoerder van de waterpolitie waren er rond de veertig opvarenden aan boord op het moment van het ongeval, het merendeel kinderen.