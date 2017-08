Jongen ernstig gewond na ongeluk met jetski

Beveiliger aangevallen door zes man na aanspreken wildplasser op festival

20:06 Een beveiliger is in het ziekenhuis beland met een dubbele kaakbreuk en gebroken oogkas, nadat hij gisteravond werd toegetakeld op het Deventer Stadsfestival. Ook een beveiliger die zijn collega te hulp schoot, kreeg klappen. Hij is er minder ernstig aan toe.