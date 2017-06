Jongere is te druk met Netflix en begint later aan seks

Ondanks het gemak waarmee jongeren via internet contact met elkaar leggen en naaktfoto’s kunnen delen, duurt het langer voordat ze daadwerkelijk seks hebben. Ook de eerste ervaringen met tongzoenen, masturberen en orale seks vinden één tot anderhalf jaar later plaats dan vijf jaar geleden.

Te druk

Jongeren hebben het volgens De Graaf mogelijk ‘te druk’ voor seks. ,,Tegenwoordig besteden ze steeds meer tijd aan school, clubjes, sport en media. Tieners kijken hele weekenden naar Netflix. En ze houden voortdurend Facebook bij. Dat kan ten koste gaan van de tijd voor interactie met seksueel aantrekkelijke jongeren.”



Als andere mogelijke verklaring noemt De Graaf de enorme hoeveelheid porno op internet. ,,De prikkel om zelf seks te hebben, kan door het kijken naar seksueel getinte beelden kleiner worden. Afgestompt is een groot woord, maar het wordt toch allemaal wat minder spannend als je het overal kunt zien.”



Steeds minder kinderen tussen de 12 en 14 jaar hebben seks. ,,Dat is gunstig, want jongeren die heel vroeg beginnen met seks, worden vaker gedwongen of overgehaald en doen het vaker onveilig”, zegt onderzoeker De Graaf.