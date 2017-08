Jubelende Oranjefans kijken reikhalzend uit naar EK-finale

update Rauw hondenvoer besmet met gevaarlijke bacterie, één hond afgemaakt

3 augustus Een hond is eind 2016 afgemaakt nadat het dier besmet was geraakt met de gevaarlijke bacterie Brucella suis. Dat meldt de Wageningen Universiteit op haar website. Uit onderzoek van de universiteit is gebleken dat de bacterie in rauw hondenvoer zat. Brucella suis is ook voor mensen gevaarlijk.