Justitie eist 13 jaar cel tegen verdachten Posbankzaak

Wiegmink was huisschilder en fervent hardloper. Op maandag 20 januari van dat jaar kwam Wiegmink terug bij zijn auto na een rondje hardlopen, toen Frank S. en Souris R. hem bedreigden. Ze richtten een pistool op hem en eisten zijn auto op. Wiegmink weigerde zijn autosleutels af te staan en moest dat met zijn leven bekopen. De daders vervoerden daarna zijn lichaam in zijn auto naar het Brabantse Erp en staken het voertuig met daarin het lichaam van Wiegmink in brand.