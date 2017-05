Kabinet bezig met nieuwe wet om motorclubs te kunnen verbieden

160 uur werkstraf geëist tegen Nederlandse militair om schietongeluk Irak

De Nederlandse militair die in 2015 per ongeluk een Peshmerga-strijder in Irak neerschoot, hangt mogelijk 160 uur werkstraf boven het hoofd. Die straf eist het Openbaar Ministerie (OM) vandaag voor Freedo V. De 29-jarige sergeant uit Steenwijk schoot tijdens een oefening in het Iraakse Erbil een Peshmerga-strijder in zijn bovenlichaam.