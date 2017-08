Kabinet zweeg over fipronil vanwege onderzoek

Daarom kon het kabinet niets zeggen, schrijven minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer. Volgens hen ging de tip over het gebruik van fipronil bij de schoonmaak van stallen. Er was geen reden om te denken dat de stof in eieren terecht kon komen.



Het strafrechtelijke onderzoek werd volgens het Openbaar Ministerie half juli gestart. In het kader van het onderzoek werden vandaag twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend opgepakt. Ze worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de levering of toepassing van het middel fipronil in kippenstallen.