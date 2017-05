Kamer eist opheldering over hacks gijzelsoftware in Nederland

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de onderste steen boven komt over cyberaanvallen op Nederlandse overheidsinstellingen en een organisatie in energiesector.

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant na het nieuws dat twee Nederlandse overheidsinstellingen en een organisatie in de energiesector zijn getroffen door aanvallen met 'ransomware', hacks waarbij documenten worden gegijzeld. Vanmiddag voelt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie hierover aan de tand.

Van Toorenburg eist 'een officiële reactie' van de staatssecretaris op de door deze krant gepubliceerde cyberaanvallen met gijzelsoftware. Gisteren heeft zij de VVD-bewindsman naar eigen zeggen gevraagd naar de stand van zaken naar aanleiding van de wereldwijde hack. ,,Toen heeft hij niet concreet aangegeven welke incidenten zich hebben voorgedaan. Nu hebben jullie daar blijkbaar wél informatie over. Daar wil ik nu een reactie op.''

Uit de stukken die deze krant in bezit heeft van het Nationaal Cyber Security Centrum, blijkt dat er vier aanvallen zijn geweest met ransomware. Een meerderheid in de Kamer, bestaande uit VVD, D66, CDA en SP steunt de oproep van Van Toorenburg om meer informatie over deze cyberincidenten. ,,Hoe kwetsbaar is de vitale infrastructuur?'' wil VVD-Kamerlid Ockje Tellegen weten. ,,Het gros van de aanvallen gebeurt op bekende kwetsbaarheden. Het gaat om dingen die nú moeten gebeuren'', benadrukt de liberale politica.

Een meerderheid in de Kamer eist meer informatie van staatssecretaris Klaas Dijkhoff over hacks met ransomware in Nederland.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt het 'ronduit zorgwekkend' dat criminelen met succes onze vitale infrastructuur kunnen aanvallen. ,,Dit laat zien dat het belang van cyberveiligheid wordt onderschat.'' De D66'er benadrukt de risico's van een hack op bijvoorbeeld energiecentrales, hoogspanningsmasten of bruggen, sluizen en viaducten. ,,ICT wordt overal voor gebruikt. Als in Nederland door een succesvolle aanval de stroom uitvalt, dan hebben we een enorm probleem'', vervolgt Verhoeven. ,,Hackers zouden ook kunnen dreigen met het openzetten van alle sluizen of met het platleggen van overheidsorganisaties.'' Hij wil van Dijkhoff onder meer weten: ,,Wat was de impact en zijn er daadwerkelijk gegevens gestolen?''

Serieus probleem

CDA-Kamerlid Van Toorenburg verklaart dat vanmorgen uit de Verantwoordingsstukken van de Algemene Rekenkamer ook al is gebleken dat de informatiebeveiliging van de Nederlandse overheid rammelt. ,,De staatssecretaris geeft aan dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt en dat er nog een paar puntjes zijn.'' Maar die paar puntjes blijken volgens haar 'een serieus probleem'. ,,Hacks hebben zich al voorgedaan en uit de verantwoordingsstukken blijkt dat het op acht plekken bar gesteld is met de beveiliging.''

