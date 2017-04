Kamer: NS moet snel betere service op hsl-verbinding leveren

,,Het belangrijkste is dat je als reiziger uiteindelijk goed op je bestemming komt. Als NS of ProRail de afspraken die daarover zijn gemaakt niet nakomen, dan is een boete terecht. Afspraak is afspraak”, reageert VVD-Kamerlid Jan Middendorp. Als daar geen verbetering in komt, moet de staatssecretaris ingrijpen, vindt de liberaal.

Daad bij het woord voegen

CDA’er Maurits von Martels constateert dat de Tweede Kamer al vaker heeft aangedrongen op harder ingrijpen door de staatssecretaris bij falen van de NS. ,,De reiziger moet op 1, niet op 3. Goed dat Dijksma nu de daad bij het woord voegt.”

D66 is nog steeds niet tevreden. ,,De NS en spoorbeheerder ProRail zijn aan het verbeteren, maar het loopt allemaal nog altijd niet volgens afspraak. Dat moet consequenties hebben”, meent Kamerlid Rob Jetten. De D66’er stelt voor om tijdelijk de toeslag te verwijderen van het kaartje op de snelle trein tussen Schiphol en Rotterdam.

Jetten vindt dat de HSL een topproduct moet zijn. ,, Als er blijvend problemen zijn, dan moet de komst van een concurrent op het snelle spoor serieus worden overwogen.” Suzanne Kröger van GroenLinks vraagt zich juist af wat de reiziger daarmee opschiet. ,,Dan wordt zo’n partij een onderaannemer van de NS en dan kan de overheid nog moeilijker sturen op de prestaties.”

GroenLinks wil dat de prestatieafspraken met de NS en spoorbeheerder ProRail nog verder worden aangescherpt. ,,De staatssecretaris mag best nog wat meer de regie nemen en de NS dwingen om in te grijpen”, aldus Kröger.

Ook de PvdA laat weten dat de vervoerder zijn afspraken moet nakomen. En SP-Kamerlid Cem Lacin noemt als voornaamste bron van ellende de scheiding van de NS en ProRail. ,,Dat moet veranderd worden. Staatssecretaris Dijksma wil ondertussen nog meer marktwerking als oplossing, dat lijkt ons geen goede weg. Ze moet de hand in eigen boezem steken en snel kijken hoe de situatie verder verbeterd kan worden."

Reputatieschade

ProRail en de NS zijn ontevreden met de boete van ruim 1 miljoen euro die staatssecretaris Sharon Dijksma heeft opgelegd. ,,Het zit me dwars, niet vanwege het geld maar door de reputatieschade die het oplevert”, zegt topman Pier Eringa. ,,Het is deels een gevolg van een erfenis uit het verleden. NS-topman Roger van Boxtel: ,,Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat iedere vervoerder tegen deze problemen aan loopt. Juist daarom valt het rauw op ons dak als dit tot een boete leidt en zullen we bezien wat we daar dan tegen kunnen doen.”

Quote Wij geloven niet in de effectiviteit van boetes. Het is een rare manier van rondpompen van geld Arriën Kruyt, voorzitter reizigersorganisatie Rover