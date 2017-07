Kamer wil onderzoek naar chemische stof GenX in drinkwater

Ons drinkwater is nog gewoon veilig omdat het vooralsnog lage waarden betreft, stellen toxicologen en drinkwaterbedrijven. Ook doet het RIVM al nader onderzoek naar de risico’s van bepaalde hoeveelheden GenX in drinkwater. Die uitkomsten zijn er binnenkort, maar toch blijkt uit een rondgang dat Kamerleden van VVD, PVV, CDA, D66, SP, GroenLinks en PvdA er totaal niet gerust op zijn.



,,Het is bizar dat er op die plaatsen in ons drinkwater chemische stoffen zitten'', zegt SP’er Cem Laçin. ,,Ons standpunt is dat gevaarlijke stoffen überhaupt niet in het drinkwater mogen belanden. Wat mij betreft moeten we ook elders in het land kijken of er GenX in het drinkwater zit. Daarnaast geldt voor nieuwe investeringen in betere zuivering: wie vervuilt die betaalt. Chemours dus.''