Kan ik nog eieren eten? Even vragen aan Hennie de Haan

Zo'n 200 pluimveebedrijven, samen goed voor ongeveer een vijfde van alle eieren die in Nederland worden geproduceerd, zitten op slot. Mogelijk zit de verboden stof Fipronil in hun eieren. Vijf vragen over deze kwestie.

1. Wat is Fipronil?

Fipronil is een insecticide dat wordt gebruikt in producten tegen onder meer bloedluis. Het wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als licht giftig voor de mens beschouwd. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Daarom mag het niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.

2. Wat is bloedluis?

Bloedluis of vogelmijt zijn beestjes die zich schuilhouden in kippenhokken. Kippen die gebeten worden, krijgen jeuk en gaan krabben. Kippen die bloed ruiken, gaan ook elkaar pikken. Die wonden gaan infecteren, waardoor kippen ziek worden en dood kunnen gaan.

3. Wat is er nu mis?

Fipronil is aangetroffen in eieren in België en Nederland. Het spoor leidde onder meer naar bloedluisbestrijder Chickfriend uit Barneveld. Hennie de Haan van pluimveehoudersorganisatie NVP: ,,De pluimveehouders zijn te goeder trouw met dit bedrijf in zee gegaan. Hoe konden boeren bevroeden dat er een verboden stof was bijgemengd?'' Om te voorkomen dat er mogelijk besmette eieren verkocht worden, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zo'n 200 pluimveebedrijven geblokkeerd. Ze mogen tot na het onderzoek van de NVWA geen eieren, kippen of mest afvoeren.

4. Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen voor de sector, die nog herstellende is van de schade door vogelgriep, zijn potentieel rampzalig. Alle bedrijven die dit jaar gebruik hebben gemaakt van de diensten van Chickfriend moeten hun eieren laten onderzoeken. Tot de uitslag bekend is, mogen ze geen kippen, eieren of mest afvoeren. Bedrijven waar Fipronil wordt gevonden, moeten hun eieren terughalen. Op dit moment worden de monsters in twee laboratoria onderzocht. Als de verboden stof inderdaad in de kippen zit, is het de vraag hoe deze er weer uit gaat. De Haan: ,,Omdat het een verboden stof betreft, is daar weinig over bekend. In het ergste geval moeten de kippen worden geruimd. Leegstand kost een boer veel geld.'' Boeren die vleeskippen houden zijn voor zover bekend niet getroffen. Vleeskuikens leven maar zeven weken, daarna wordt de stal schoongemaakt en ontsmet.

5. Kan ik veilig een eitje eten?