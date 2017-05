Kelly over gewelddadige verkrachting door Eindhovenaren: Ik was doodsbang

De Vlaamse Kelly vertelde bij het gerechtshof in Den Bosch dit keer zelf over de gevolgen van een gewelddadige verkrachting in 2012. In Hasselt werd ze toen in een auto ontvoerd en daarna in Eindhoven in een woning urenlang verkracht. ,,De hoop op een goede afloop heb ik meerdere keren opgegeven."

De twee verdachten, Clint V. (32) en R. van K. (35) uit Eindhoven kregen eerder acht jaar cel en negen jaar plus tbs, maar gingen in hoger beroep.

Kelly las in de rechtszaal zelf een verklaring voor over hetgeen haar overkwam op 1 januari 2012. Ze was toen 19 jaar. ,,Ik heb de daders gesmeekt bepaalde dingen niet met mij te doen, maar ze deden het toch, elke keer opnieuw. Waarom zouden ze me dan ook niet vermoorden als ze eenmaal klaar waren? Niemand kon mij zien of horen."

'De langste seconden van mijn leven'

,,Na het gebeuren trachtten de daders alle sporen uit te wissen", verklaarde Kelly vandaag. ,,Het middel dat ze in mij spoten brandde. Het deed ontzettend veel pijn. Ze hebben mij daarna terug in de auto gegooid." Ze vreesde daarna voor wat er nog zou kunnen komen.

,,Ik was doodsbang omdat ik wist dat het nu binnen enkele ogenblikken gedaan kon zijn. Ze hebben me op mijn knieën in het slijk gezet. Het waren de langste seconden van mijn leven. Toch gebeurde er niet waar ik bang voor was."

Kelly vertelde blij te zijn dat ze nog leeft, maar ook dat ze niet los komt van het gebeurde. ,,Als het donker is durf ik niet meer alleen buiten te komen en de hoop dat dit ooit nog zal veranderen is stilaan verdwenen."

Tweede kans

Voor de rechtbank vertelde de nu 24-jarige Kelly ook bang te zijn voor de toekomst. Wat als ze later kinderen krijgt en hetis een dochter? ,,Ik zou dit emotioneel niet aankunnen omdat ik haar constant zou overbeschermen en me nooit meer gerust zou voelen."

Ze geeft ook aan andere zedenzaken goed te volgen. ,,Wat we jammer genoeg telkens weer moeten vaststellen, is dat in veel van deze zaken de daders recidivisten zijn. Ik vraag me af waarom daders het recht hebben telkens een tweede kans te krijgen, maar dat andere slachtoffers en ik dat niet meer krijgen."

De verdediging die de verdachten krijgen doet pijn. ,,De daders worden gesteund door hun familie en advocaten, die deze mannen liever vrij willen zien. Dit doet ons misschien nog het meeste pijn, het feit dat ze door bepaalde mensen gesterkt worden."

Advocaten

De advocaten Paul Acda en Ton van de Biezenbos namen vandaag een voorschot op hun pleidooi van morgen, waarin ze vrijspraak zullen vragen omdat er volgens hen te weinig bewijs is tegen de verdachten.