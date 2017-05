Kijvelanden-moordenaar: Ik weet niet waarom ik het deed

De 44-jarige Michel T. die in februari in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal sociotherapeut Arnd Otten (22) met een schaar doodstak, zegt niet te weten waarom hij het fatale misdrijf heeft begaan.

Dat verklaarde zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vanochtend in de rechtbank van Dordrecht, waar een tussentijdse rechtszaak plaatsvond. De verdachte was daar niet bij.

T. zat al 15 jaar in De Kijvelanden en had voordat hij in Poortugaal werd geplaatst al een gewelddadig leven achter de rug, In 1998 viel hij een bewaker van de Zwolse gevangenis aan met een klauwhamer. T. zat daar vast voor mishandeling van zijn vriendin. In 2004 viel hij een bewaker aan in de tbs-kliniek in Balkbrug. Ook sloeg hij daar een medegevangene met een biljartkeu.

Voor de aanval in Zwolle werd hij in 1999 veroordeeld tot 18 maanden cel en tbs wegens poging tot doodslag. T. had toen al een gigantisch strafblad. Hij kende een nare jeugd en werd verwaarloosd. Zijn vader had twee gezinnen, was extreem gewelddadig en zou vrouwen prostitueren. T. zag voor zijn ogen hoe zijn moeder werd mishandeld.

Door het lint

De tbs’er zou volgens bronnen bij De Kijvelanden door het lint zijn gegaan omdat hij overgeplaatst zou worden naar een begeleidwonenproject. T. zou met die overplaatsing meer vrijheid krijgen en dat wilde hij juist niet. Hij zou worden overgeplaatst naar De Blink, een resocialisatiehuis gevestigd in Rotterdam-Noord.



Advocaat Kuijpers verwijst het verhaal naar het land der fabelen. ,,Hij wilde juist wel meer vrijheid en had al vaker proefverlof gehad’’, zegt hij. ,,Zijn actie was ook niet specifiek gericht op het slachtoffer. Het had ook iemand anders kunnen zijn.’’



Van T. is bekend dat hij cocaïne en cannabis gebruikt. Hij zou in De Kijvelande hoeveelheden ritalin hebben gebruikt en verhandeld. Maar Kuijpers stelde vanochtend dat zijn cliënt het medicijn juist van een medepatiënt kreeg. De advocaat deed het verzoek enkele medewerkers van De Kijvelanden, die getuige waren van de dodelijke steekpartij, en enkele medepatiënten te mogen ondervragen. Dat werd gehonoreerd en zal binnen drie maanden moeten gebeuren. Dan wordt het proces voortgezet.



De officiële aanklacht tegen T. luidt moord dan wel doodslag.