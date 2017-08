Kippenvlees mogelijk ook besmet met fipronil

De pluimveesector stelt dat er geen fipronil in vleeskippen zit, omdat vleeskuikens maar zes tot acht weken leven: te kort voor bloedluizen om zich te ontwikkelen. ,,Na die acht weken wordt de stal schoongemaakt en ontsmet met chloor. Je kunt dan van de vloer eten'', zegt Hubers. Op eierbedrijven vormen bloedluizen wel een grote plaag. ,,Leghennen leven meer dan een jaar in dezelfde stal. In die stallen zijn bovendien zitstokken, roosters en speeltjes waar bloedluizen zich verstoppen.''



Kippenvlees dat fipronil bevat, levert geen gevaar op voor de gezondheid van mensen, verwacht toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht. ,,In vlees hoopt fipronil zich minder op dan in eieren.''



Het Wageningse onderzoeksinstituut voor voedselveiligheid Rikilt pleit voor onderzoek naar de gifstof in meer voedingsmiddelen. ,,Tot een paar weken geleden hebben we nooit getest of er fipronil in eieren, vlees of zuivel zit'', zegt manager Leen van Ginkel. ,,Als je er niet naar zoekt, zul je het ook nooit vinden.''